ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Umsatz und Margen der Supermarktkette dürften sich in den USA im dritten Quartal verglichen mit dem zweiten moderat verbessert haben, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Investoren dürften sich aber zunehmend auf den freien Barmittelfluss im Jahr 2021 fokussieren, weshalb die Aktien ungeachtet eines robusten dritten Quartals kurzfristig nur unterdurchschnittlich laufen könnten./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 13:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011794037

