Mainz (ots) - Die "SOKO Stuttgart" geht wieder auf Verbrecherjagd: Ab 15. Oktober 2020 ermittelt das Team, bestehend aus Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich), Jo Stoll (Peter Ketnath) und Rico Sander (Benjamin Strecker), immer donnerstags, 18.00 Uhr im ZDF, in 22 neuen Fällen. Diese führen unter anderem ins Museumsmilieu, ins Umfeld eines Handballvereins und in die Stuttgarter Modeszene. Neu zur SOKO kommt Nele Becker (Nina Siewert). Die ehemalige Praktikantin verstärkt das Team nun als Kommissarin. Ihre Geheimwaffe ist es, sehr genau zuzuhören. Auch deshalb kann sie besonders gute Täterprofile herstellen.Im ersten Fall der neuen Staffel, "Nachts im Museum", die ab Mittwoch, 14. Oktober 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar ist, wird das Stuttgarter StadtPalais Schauplatz eines Mordfalls. Museumsdirektor Dr. Kilian Stöger (Mats Reinhardt) wird nach einer Ausstellungseröffnung tot aufgefunden: Er wurde offenbar erschlagen. Ins Zentrum der Ermittlungen rückt zunächst der Rapper Marc Jessner (Bastian Hagen), den der Museumsdirektor kurz zuvor aus einer Ausstellung über Hip-Hop in Stuttgart ausgeladen hatte. Jessner drohte daraufhin Stöger öffentlich.Am Tag des Mordes ist zudem ein Exponat aus dem Museum verschwunden. Eine kuriose Verwicklung mit einem anderen ungelösten Mordfall tut sich auf. Außerdem kommen die Kommissare dahinter, dass der Direktor mit einer neuen Mitarbeiterin ein heimliches Verhältnis hatte. Weil die neue Kollegin nicht nur sehr umstritten, sondern auch außergewöhnlich ehrgeizig war, gab es Unruhe im Museumsteam. Vor allem Stögers langjährige Sammlungsleiterin und Stellvertreterin, Jutta Bruckner (Rosa Enskat), hatte sich auf die junge Konkurrentin eingeschossen. War eine der beiden Frauen auf den Posten des Museumsdirektors aus und tötete ihn deshalb?Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sokostuttgart"SOKO Stuttgart: Nachts im Museum" steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten zur Ansicht im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/soko-stuttgart-2/"SOKO Stuttgart" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/soko-stuttgarthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4731420