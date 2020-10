Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundrenditen dürften auch in dieser Woche in einer engen Bandbreite verharren, so die Analysten der DekaBank.Angesichts der dovishen Kommentare von Seiten der EZB sowie steigender Corona-Ansteckungen und damit zunehmender wirtschaftlicher Risiken dürften die Märkte auf Sicht der kommenden Monate eher eine lockerere Geldpolitik in Euroland einpreisen. Die Renditen 10-jähriger Bunds dürften damit unter der Marke von -0,50% verharren. ...

