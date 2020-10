Rickenbach b. Wil (ots) - 100 Prozent Swiss Made aus 100% reinen Schweizer Gänsedaunen - die EKER Daunen Manufaktur lanciert eine exklusive Duvet-Linie mit Daunen von Schweizer Weidegänsen. Diese sind äusserst selten, eine Verwertung der Daunen und Federn von Schweizer Gänsen war bisher aufgrund der geringen Menge nicht wirtschaftlich. Geschäftsführer Ilias Eker hat nun aber einen innovativen Weg dafür gefunden.Gänse als Produktionszweig der Landwirtschaft sind in der Schweiz noch rar. Aktuell werden landesweit etwa 5'000 Tiere gehalten. Wegen der geringen Menge lohnte es sich bisher nicht, die Federn und Daunen als Nebenprodukt der Weidegänse zu verwerten. Zu aufwändig gestaltete sich die Aufbereitung für die industrielle Nutzung. Bettwarenhersteller importieren deshalb die Gänsefedern und -daunen, die sie für die Füllung von Kissen und Duvets benötigen, aus dem Ausland: aus Polen, aus Ungarn, oft auch aus China. Für Ilias Eker, Gründer und Geschäftsführer der EKER Daunen Manufaktur in Rickenbach bei Wil, ein Unding.Besonders hohe Bauschkraft"Daunen von Schweizer Weidegänsen sind von aussergewöhnlich hoher Qualität. Die gemessene Bauschkraft der grossflockigen Daunen erreicht Spitzenwerte im weltweiten Vergleich", so der anerkannte Bettwaren- und Daunen-Experte, der schweizweit im TV oder an öffentlichen Veranstaltungen referiert. "Ähnlich hochwertig sind nur noch Eiderdaunen aus Island. Der Preis für ein Duvet aus Eiderdaunen liegt allerdings bei rund 3'000 Franken aufwärts." (Video-Link zur Erklärung der Bauschkraft: https://youtu.be/tYN2v3f8VMA)Grund für die herausragende Qualität der Schweizer Gänsedaunen ist die naturnahe Aufzucht: Die Gänse werden ausgewogen und ausschliesslich natürlich ernährt. Zudem können sie sich auf grünen Weideflächen frei bewegen und leben stressfrei in der Gemeinschaft. Auch aus ökologischer Sicht ist eine Nutzung des Schweizer Rohstoffes dem Import insbesondere aus China vorzuziehen. "Unsere Transportwege sind kurz", bestätigt Eker.Über 2'000 Schweizer GänseIlias Eker, der die Gänsedaunen für die Duvets bisher ausschliesslich aus dem europäischen Raum bezog, machte sich vor einem Jahr auf die Suche nach Schweizer Gänsehaltern und entwickelte ein innovatives Verfahren, das die Kosten für die Verarbeitung der Daunen auch in kleinen Mengen in einem erschwinglichen Rahmen hält. Aktuell ist Eker mit drei Landwirtschaftsbetrieben aus der Ostschweiz mit insgesamt rund 2'200 Weidegänsen bezüglich einer zukünftigen Zusammenarbeit im Gespräch - das entspricht fast 50 Prozent der Gesamtmenge der Schweiz. Aus den von ihnen gewonnenen Daunen produziert die EKER Daunen Manufaktur pro Jahr voraussichtlich etwa 100 Duvets der neuen Linie.Glückliche Gänse vom GehrenhofDie gute Haltung der Schweizer Weidegänse ist Ilias Eker ein Anliegen. "Die Weidegänse meiner Ostschweizer Lieferanten haben es wirklich gut", betont Eker. "Mitten auf den Gänseweiden sind eigens für die Gänse Ribelmaisfelder angepflanzt worden, wo sie sich neben dem frischen Gras auch von den saftigen Maiskolben nach Herzenslust bedienen können." Ein Besuch auf dem Gehrenhof in Lüchingen bestätigt dies. Die rund 250 Weidegänse geniessen ihren freien Auslauf und die frische Luft. Für die Bauschkraft der Gänsedaunen sind dies optimale Voraussetzungen (Video zum Gehrenhof: https://youtu.be/VeVj58Q2pKo). Ilias Eker freut sich auf die ersten Duvets aus der Ostschweiz. Ab dem 12. Oktober 2020 ist die erste Serie der zu 100% in Schweizer Handarbeit hergestellten, exklusiven Duvets direkt in der EKER Daunen Manufaktur und im Onlineshop unter www.schweizerdaunen.ch (http://www.schweizerdaunen.ch) für weniger als 900 Franken erhältlich, je nach Grösse.Pressekontakt:Ilias Eker, Geschäftsführer, EKER Daunen Manufaktur AG, Mattstrasse 49532 Rickenbach bei WilTelefon: Tel. 071 755 60 60E-Mail: kontakt@eker-daunen.chOriginal-Content von: EKER Daunen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100079481/100856927