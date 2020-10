Nach der zwischenzeitlichen Kurserholung der - zuvor tief gefallenen - Grenke Aktie von 23,92 Euro auf 46,00 Euro sahen an der Börse einige Anleger schon den Fall "Grenke vs. Viceroy" als abgeschlossen an mit dem MDAX-notierten Unternehmen aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...