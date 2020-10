Die CA Immo hat das Neo Living im Quartier Baumkirchen Mitte in München an BMO Real Estate Partners Deutschland veräußert. Die Gesamtnutzfläche des im September 2020 fertiggestellten Wohngebäudes beträgt rund 5.200 m². Christof Altendorfer, Geschäftsführer der CA Immo Deutschland GmbH und Leiter Investment Deutschland: "Die Veräußerung von Neo Living stellt den erfolgreichen Abschluss unserer Projektentwicklung im Quartier Baumkirchen Mitte dar und steht im Einklang mit unserer strategischen Ausrichtung auf Büroimmobilien." BMO Real Estate Partners Deutschland baut mit diesem Ankauf das Portfolio des im Oktober 2019 gestarteten Immobilien-Spezial-AIF "Best Value Wohnen II" weiter aus. Der Fonds ...

