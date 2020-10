… konkretisiert. Im Geschäftsjahr 2020 erwartet der Spezialist für Bad + Wellness sowie Tischkultur jetzt konkret ein Ebit zwischen 30 und 35 Mio. €.



Zuvor hatte VILLEROY & BOCH ein neutrales Ergebnis angepeilt, wollte die Verluste aus dem ersten Halbjahr kompensieren und operativ im Bereich schwarzer Zahlen landen.



Im dritten Quartal lag der Umsatz höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, so das Management. Außerdem profitiere man von einem "stringenten Kostenmanagement seit Beginn der COVID-19-Pandemie".



Die Aktie von V&B war schon am Freitag angesprungen, ausgehend von ca. 11 €. Heute weitere + 3,6 % auf 12,85 €.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

VILLEROY & BOCH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de