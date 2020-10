Sie läuft und läuft und läuft. Die Aktie von Peloton zählt zu den Top-Werten 2020 an der Börse. Nach einem Plus von sieben Prozent am Freitag liegt der Titel des Herstellers von Spinningbikes und Laufbändern am Montag vorbörslich schon wieder vorne. Rückenwind erhält Peloton durch eine Studie der Bank of America.Bank-of-America-Analyst Justin Post sieht in Peloton ein Unternehmen, das eindeutig von den sich ändernden Gewohnheiten der Verbraucher profitiert - und zwar längerfristig. "Die Seitenaufrufe ...

