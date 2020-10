Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag weiterhin etwas höher tendiert. Zuletzt lag der heimische Leitindex ATX 0,35 Prozent im Plus bei 2.222,40 Punkten. Zwischenzeitlich höhere Kursgewinne hatte er bereits bis Mittag wieder abgegeben. Am Vormittag hatte er in der Spitze zwischenzeitlich um knapp 1,2 Prozent zugelegt gehabt. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich im Verlauf mehrheitlich höher.Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...