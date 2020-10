DJ PTA-News: startup300 AG: Positives EBT und EBITDA der startup300-Gruppe nach 3. Quartal 2020 - 3. Quartal 2020 - EBITDA bei 2,4 TEUR, EBT bei 267 TEUR

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Linz (pta029/12.10.2020/15:00) - Das positive EBT von 267 TEUR zum 3. Quartal 2020 nach -1,735 MEUR im Vorjahreszeitraum unterstreicht die positive Entwicklung 2020 und bedeutet eine Verbesserung um 2,002 Millionen Euro.

Das EBITDA der startup300 Gruppe ist zum 3. Quartal 2020 mit 2,4 TEUR erstmals positiv und hat sich zum Vorjahr massiv verbessert (-1494 TEUR). Dieser Turnaround ist das Ergebnis der konsequenten Konsolidierung und Neuausrichtung der Gruppe nach den M& A-Aktivitäten und wurde trotz der anhaltenden Herausforderungen des COVID-19 Krisenjahres erzielt.

Die Betriebsleistung und sonstigen betrieblichen Erträge für die Gruppe belaufen sich zum 3. Quartal 2020 auf 3,751 MEUR (5,386 MEUR).

startup300 (Gruppe KJ) 2020 2019 in TEUR 1-9 1-9 Umsatzerlöse 2993 5178 Betriebsleistung 3040 5293 Sonstige betriebliche Erträge 711 93 EBITDA 2 -1494 EBIT -99 -1588 EBT 267 -1735 Ergebnis nach Steuern 267 -1744

Der Vorstand ist nach dem 3. Quartal 2020 weiter zuversichtlich, das GJ 2020 als startup300 Gruppe mit einer Betriebsleistung und sonstigen betrieblichen Erträgen im Korridor von 4,5 bis 4,9 MEUR und einem positiven EBT abschließen zu können.

Auf dieser stabilen, operativen Basis wird startup300 sein Start-Up Portfolio ausbauen und seine Investment-Tätigkeit weiter verstärken. So soll künftig weiter ein nachhaltig positives EBT erreicht und an die bereits realisierten drei Beteiligungs-Exits angeschlossen werden.

Für den Berichtszeitraum wurde kein Konzern-Zwischenabschluss aufgestellt.

Linz, am 12. Oktober 2020

Der Vorstand

Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER STARTUP300 AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

(Ende)

Aussender: startup300 AG Adresse: Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Bernhard Lehner Tel.: +43 680 442 74 95 E-Mail: bernhard.lehner@startup300.at Website: www.startup300.at

ISIN(s): ATSTARTUP300 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1602507600566 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2020 09:00 ET (13:00 GMT)