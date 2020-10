Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones gewann letzte Woche 3,3 Prozent hinzu. Das ist das größte Wochenplus seit Ende August. Vor allem das US-Konjunkturpaket stand vergangene Woche im Fokus. Die Hoffnung auf neue Stimuli beflügelte Dow und Co. Bei den Einzelthemen geht es heute um Amazon, Apple, Simulations Plus, BigCommerce, Twitter, Alibaba, JD.com, AstraZeneca und Regeneron. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.