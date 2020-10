1. Call auf Intel (WKN MC5D6E) Die mit Abstand meisten Preisfeststellungen an der Euwax finden in einem Call-Optionsschein auf den Chiphersteller Intel statt. Unser Händler führt fast ausschließlich Kauforders aus. Am 22. Oktober wird Intel nachbörslich seine Quartalszahlen veröffentlichen. Für die Intel-Aktie geht es heute rund 1,3% auf 45,24 Euro aufwärts. 2. Call auf Amazon (WKN MC826E) In einen Call-Optionsschein auf den Online-Riesen Amazon steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Amazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...