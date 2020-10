Zürich (ots) - Das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS hat ein praxisorientiertes Instrument entwickelt, mit dem sich erstmals die Nachhaltigkeit von Infrastrukturbauten für Mobilität, Wasser, Schutz, Energie und Kommunikation bewerten und vergleichen lässt. Der nun freigeschaltete, unentgeltlich verfügbare SNBS Infrastruktur deckt zudem alle Projektarten - Veränderung, Neubau, Ersatz, Unterhalt und Betrieb - ab. Er richtet sich an die öffentliche Hand sowie an Planungsbüros und Ausführende, die im Infrastrukturbereich tätig sind.



Anhand von Indikatoren werden Kriterien aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt sowie aus transversalen Themen beurteilt. Damit lässt sich die Nachhaltigkeit eines Projekts bewerten, wobei die einzelnen Kriterien auf die vorhandenen Stärken und Schwächen hinweisen. Der Standard baut auf Bewährtem auf und ist auch kompatibel mit anderen Bewertungssystemen, schliesst aber als erstes Instrument die bis jetzt bestehende Lücke im Infrastrukturbau. Er unterstützt überdies den Aspekt der Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung.



Der Kriterienkatalog und das eigentliche Werkzeug, ein Excel-Tool, können gratis von www.snbs-infrastruktur.ch (http://www.snbs-infrastruktur.ch/) heruntergeladen werden.



