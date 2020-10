Die Aktie von Adyen war in den letzten Monaten kaum zu bremsen. Am heutigen Montag klettert sie erneut um mehr als zwei Prozent nach oben und markiert dabei einen neuen Höchststand. Neben dem freundlichen Gesamtmarkt wirkt dabei vor allem der positive Newsflow aus der Vorwoche nach. Mit Blick auf das operative Geschäft gab es bei Adyen gleich doppelt gute Nachrichten: Zum einen baut Adyen die Kooperation mit Foot Locker aus und wird künftig in zahlreichen Märkten Zahlungen über verschiedene Payment-Kanäle ...

