Während der Buwog-Prozess in die Endphase kommt, startet am Wiener Handelsgericht ein neuer sehr prominent Prozess. Peter (Sidlo), früherer Finanzvorstand der Casinos Austria, klagt den Glücksspielkonzern wegen seiner vorzeitigen Abberufung auf 2,3 Millionen Euro (lies hier nach). Laut ihm und seinem Anwalt wäre die "Entlassung formal nicht richtig zustande gekommen." In meinen Augen ist der Prozess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...