Der südafrikanische Platinförderer Impala Platinum (ZAE000083648) hat sein Projekt für eine 10 MW Solaranlage in seiner Marula Mine gestartet. Damit zielt das Unternehmen auf die Verbesserung der Energieversorgung der Mine.Wie das Nachrichtenportal "Renewables Now' berichtet, leiden die operative Förderung in der Mine unter der unzuverlässigen Stromversorgung durch den staatlichen Stromkonzern Eskom. Dies beeinträchtigt die Abbauarbeiten und die operative Planung.Die Marula-Platinmine befindet sich in der nördlichsten Provinz Südafrikas, Limpopo. Sie produzierte 2018 85.100 Unzen Platin. Die Marula Mine enthält geschätzte Platinreserven von 10,6 Mio. Unzen.

