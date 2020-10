Compleo plant seine Erstnotiz an der Frankfurter Börse zum 21.Oktober. Der Hersteller von Ladesäulen für Elektroautos bietet seine Aktien für 44 Euro bis 59 Euro an. Am oberen Ende der Preisspanne würde das einem Börsenwert von 202 Millionen Euro entsprechen. Eine sportliche Bewertung. Schließlich wird Compleo 2020 aller Voraussicht nach Erlöse in Höhe von 32 Millionen Euro erzielen.Durch den Börsengang werden dem Unternehmen brutto rund 46 Millionen Euro zufließen.Den größten Teil davon will Compleo ...

