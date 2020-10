Singapur Airlines überrascht die Kunden mit einem Angebot der besonderen Art. Nein, hier "hebt keiner ab" und niemand geht in die Luft, umschreibt die Airline das Angebot. Die Fluglinie hat den Airbus 380 zum Restaurant umfunktioniert und bittet die Treuesten der Treuen zum lauschigen Dining, zu einem Abendessen in der Kabine des A380."Wir wollen unseren treuen Kunden diese einzigartige Erfahrung ermöglichen" sagte Lee Lik Hsin, Chef der Division Vermarktung. Wie die Airline am Montag vermeldete, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...