Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt eine neue zweijährige Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro, die über ihre kurze Laufzeit mit 6,50% p.a. verzinst sind. Das Angebot für die neue NZWL-Anleihe 2020/22 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen.

Der Emissionserlös - aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung - soll die Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität stärken.

Zeichnungsphase im November 2020

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 2. November 2020 bis zum 13. November ...

