Mainz (ots) - Woche 44/20So., 25.10.23.45 PrechtBitte Änderung beachten:USA und der Westen - Wie bedroht sind unsere Demokratien? Bitte streichen: Bedrohte Demokratien - Herrschaft der Demagogen?Woche 45/20Mo., 2.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:12.10 drehscheibe (HD)Pandemie statt deutsche Pilger - Lockdown in JerusalemFilm von Anja Marx und Oliver KoytekDeutschland 2020 Woche 46/20So., 8.11.6.10 Neue SerieLiselotteBitte Ergänzung beachten:Deutschland/Luxemburg/Frankreich 2020 (Ergänzung bitte auch für 6.20 Uhr, sowie am So., 15.11.2020, 6.10 Uhr und6.20 Uhr beachten.)------------------------------ 9.30 Evangelischer GottesdienstEröffnung der EKD-SynodeBitte Änderung beachten:Kirche ist Zukunft Bitte streichen: Begeistert für die Kirche------------------------------ 17.10 ZDF SPORTreportageBitte Ergänzung beachten:Moderation: Andrea Petkovic Woche 47/20So., 15.11.17.10 ZDF SPORTreportageBitte Ergänzung beachten:Moderation: Norbert König Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4731955