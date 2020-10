Klare Pandemie-Opfer: Fitness-Studios. Während Sport in den eigenen vier Wänden boomt, siehe insbesondere PELOTON.



Für Analysten des Investmenthauses Baird ist PLANET FITNESS jetzt ein "positive fresh pick" und gehört zumindest auf die Watchlist. Bairds These: Die Menschen kommen mit den neuen Umständen inzwischen gut zurecht und nehmen frühere Gewohnheiten wieder auf. Auch das Training im Club.



Sehr gut erkannt, allerdings für die Börse ein alter Hut: Die PLANET FITNESS-Aktie, längst neu in Form, steht mit rund 68 $ nur 23 % unter dem Hoch 88,77 $ von Mitte Februar. Was als Sicherheitsabstand für mögliche Pandemie-Eventualitäten völlig o.k. ist.



Rund 2.040 PLANET-Fitnesstempel in Nordamerika werden aktuell mit 5,9 Mrd. $ bewertet, etwa dem 47-fachen für 2021 erwarteten Gewinn.



