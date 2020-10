Zum Start in die neue Handelswoche stechen die skandinavischen Wasserstoff-Werte positiv hervor. Allen voran die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Entwicklers PowerCell - an der Heimatbörse in Stockholm steht ein Kursplus von 16 Prozent zu Buche. Im Windschatten steigen auch die Aktien von Nel und Hexagon Composites.Die Aktie von Hexagon Composites erreicht am Montag ein neues Rekordhoch. Offenbar bringen sich Anleger vor der geplanten Abspaltung der Geschäftseinheit Hexagon Purus in Stellung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...