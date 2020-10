Corona und kein Ende - vor allem zum Leidwesen der Tourismus-Branche: Carnival muss sechs eigentlich für November geplante Kreuzfahrten absagen. Zudem hat der Kreuzfahrt-Riese fünf Kreuzfahrten gecancelt, die vom 16. Januar bis zum 8. Februar 2021 von Sydney aus hätten in See stechen sollen. Die Carnival-Aktie geht im frühen US-Handel auf Tauchstation.Nach der Verlängerung der "No-Sail"-Anordnung durch das U.S. Center for Disease Control (CDC) bis zum 31. Oktober hatte Carnival alle Kreuzfahrten ...

