Weitere Beförderungen in Investmentteams

Värde Partners, ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen, gab heute die Beförderung von Jon Fox zum President und Andy Lenk zum Deputy CEO mit sofortiger Wirkung bekannt. Sowohl diese als auch die vorherigen Berufungen von Ilfryn Carstairs zum Co-CEO und CIO sowie die Beförderungen von Brad Bauer und Giuseppe Naglieri zu Deputy CIOs sind Teil einer Reihe von Schritten im Übergangsprozess.

"Wie ich schon häufig erklärt habe, sind an einem Übergangsprozess das gesamte Unternehmen und eine Reihe von Führungskräften beteiligt", sagte George Hicks, Mitbegründer und Co-CEO. "Die Berufungen beruhen auf den zahlreichen Beiträgen von Jon und Andy zu Erfolg und Wachstum der Firma sowie der Führungserfahrung und die Fähigkeiten, die sie in den kommenden Jahren einbringen werden." Wie bereits im Juli 2019 angekündigt, beabsichtigt George Hicks für Ende 2021 den Wechsel in die Position des Executive Chair.

Ilfryn Carstairs ergänzte: "Diese Beförderungen werden entscheidend dazu beitragen, dass wir im nächsten Kapitel von Värde das richtige Führungsteam haben. Ich arbeite seit vielen Jahren sehr eng mit Jon und Andy zusammen und freue mich sehr über ihren Wechsel in höhere Positionen."

Neben den Funktionen von President und Deputy CEO kündigte Värde Beförderungen und den Wechsel von Positionen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Kapitalmärkte an:

Elena Lieskovska, Partner, wird einen neuen, dedizidierten Versicherungsgeschäftsbereich leiten, nachdem sie für diese Aufgabe im Financial Services Teams und davor für Spezialfinanzierungsanlagen in Europa zuständig war.

Aneek Mamik, Senior Managing Director, wird von seiner derzeitigen Funktion als Leiter von Investments in Nordamerika und Asien zum Global Co-Head of Financial Services aufsteigen. Er wird zusammen mit Partner Rick Noel das weltweite Team leiten.

Craig Rydqvist, Senior Managing Director und Global Head of Capital Markets mit Sitz in London, wird künftig im Financial Services Team für die Investments außerhalb Nordamerikas zuständig sein.

Missy Dolski, Managing Director, wird von ihrer derzeitigen Funktion als Head of Capital Markets for North America zum Global Head of Capital Markets befördert.

Deputy CIO Brad Bauer kommentierte diese Bestellungen mit den Worten: "Gerne geben wir diese Beförderungen bekannt, bei denen bewährte Spitzenkräfte mit bedeutenden Anlagechancen für unsere Investoren betraut werden. Diese Personen verkörpern das vielfältige Talent unserer Investmentteams und haben sich ihre Beförderung aufgrund ihrer Beiträge wahrhaftig verdient."

Jon Fox, Partner und Leiter des New Yorker Büros, kam 2013 zu dem Unternehmen in London. Er leitete das globale Business Development und Investor Relations Team der Firma, die Fonds- und Produktentwicklung und ist zudem für den Bereich Communications and Public Affairs zuständig. Er ist Mitglied des Investment Committee und Senior Leadership Committee der Firma und spielt eine wichtige Rolle bei allgemeinen Managemententscheidungen. Im Jahr 2018 wechselte Jon Fox von London nach New York und übernahm die Leitung des New Yorker Büros der Firma. Als President wird er alle bestehenden Führungsaufgaben beibehalten und die weltweiten Geschäftsbeziehungen von Värde weiter ausbauen.

Jon Fox hat einen B.A. von der University of Colorado, einen M.B.A. von der Columbia Business School und ist Mitglied des Stiftungsrates der Fire Department of New York (FDNY) Foundation und dem Kuratorium von Oliver Scholars sowie des Business Council der Asia Society.

Andy Lenk trat 2001 in das Unternehmen ein und ist Partner in Minneapolis. Als Global Head of Strategy and Portfolio Operations arbeitet er eng mit den Co-CEOs bei allen Aspekten der Unternehmensstrategie, Finanzen, Talente und Operationen zusammen. Er ist Mitglied des Investment Committee, Senior Leadership Committee und des Enterprise Risk Management Committee der Firma. Im Rahmen seiner zahlreichen Führungspositionen war Any Lenk für die Aufsicht und Entwicklung der weltweiten Portfolioaktivitäten, Kapitalmärkte, des Asset Managements und der Finanz- und Betriebsfunktionen im Unternehmen zuständig. Während seiner Karriere bei Värde war er in Investmentteams in den USA und in Europa tätig.

Sein Studium im Rechnungswesen an der University of Wisconsin-Madison schloss Andy Lenk mit einem B.B.A. und an der University of Michigan mit einem M.B.A. ab. Er ist CPA (inaktiv).

Über Värde Partners

Värde Partners ist ein führendes, global tätiges alternatives Investmentunternehmen mit Wurzeln in den Märkten für Darlehen und notleidende Kredite. Das seit 1993 bestehende Unternehmen hat seit seiner Gründung mehr als 75 Milliarden US-Dollar investiert und verwaltet über 14 Milliarden US-Dollar im Namen eines globalen Anlegerstammes. Seine Investitionen erstrecken sich über Unternehmenskredite und gehandelte Kredite, Immobilien und Hypotheken, Private Equity und direkte Darlehen. Värde beschäftigt weltweit mehr als 300 Fachleute und unterhält Niederlassungen in Minneapolis, New York, London, Singapur und weiteren Städten Asiens und Europas. Weitere Informationen finden Sie unter www.varde.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201012005621/de/

Contacts:

Andrea Raphael

Global Head of Communications Public Affairs

212-321-3784

communications@varde.com