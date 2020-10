DJ Kukies: Deutschland sehr realistisch in Bezug auf Haushaltsregeln

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Finanzstaatssekretär Jörg Kukies hat eine "realistische" Haltung Deutschlands in Bezug auf die Wiedereinführung der europäischen Haushaltsregeln in Aussicht gestellt. "Wir werden nicht die sein, die sagen, wir müssen zur Normalität zurückkehren", sagte Kukies bei der Jahrestagung des Internationalen Bankenverbands IIF. Der US-Ökonom Larry Summer habe ihm in einer Unterhaltung gesagt, die größte Gefahr bestehe jetzt darin, dass die Regierungen zu früh das "all clear" gäben.

"Wir sind uns dessen bewusst", sagte Kukies und fügte hinzu: "Wir haben gerade angekündigt, dass wir unsere fiskalischen Maßnahmen ins nächste Jahr verlängern. Wir sind sehr realistisch, was das angeht." Die alten Regeln müssten wieder eingeführt werden, wenn dies angemessen sei und wenn man die Notwendigkeit sehe, fiskalischen Spielraum zurückzugewinnen.

In Bezug auf das Ausgabenprogramm der EU sagte der Finanzstaatssekretär, er hoffe, dass die ersten Mittel in der ersten Hälfte des Jahres 2021 fließen könnten. "Alle Beteiligten zeigen guten Willen", sagte er.

