Die Europäische Zentralbank experimentiert mit digitalem Geld. Doch bis der digitale Euro tatsächlich beim Bürger ankommt, ist es auf jeden Fall ein langer Weg. Ein "schnelles, einfaches und sicheres Zahlungsmittel" auf digitaler Ebene will die Europäische Zentralbank mit einer möglichen Central Bank Digital Currency (kurz CBDC). Dabei handelt es sich zunächst einmal um Zentralbankgeld, also eine Forderung gegenüber dem Staat - an den Geschäftsbanken vorbei. Noch ist all das, was da heute in Form eines öffentlichen Konsultationsverfahrens beginnt, ...

