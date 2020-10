In der vergangenen Woche ist der Preis für Mais an der CBOT (Chicago Board of Trade) weiter gestiegen und nähert sich der Marke von 400 US-Cent je Scheffel. Zuletzt hatte der Mais-Future vor rund einem Jahr auf diesem Niveau gelegen.Auslöser war die stärker als erwartet ausgefallene Abwärtsrevision der Prognose des US-Landwirtschaftsministeriums für die US-Maisernte in diesem Jahr um 436 Mio. Scheffel. Diese soll nun 14,72 Mrd. Scheffel bzw. 373,9 Mio. Tonnen betragen.Überwiegend war die Revision auf eine geringere Erntefläche zurückzuführen, die um 950 Tsd. Morgen (1 Morgen entspricht ca. 2.500 Quadratmeter) reduziert wurde. Grund dafür war der Sturm "Derecho", der im August über den Mittleren Westen der USA gezogen war.

