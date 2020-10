DJ XETRA-SCHLUSS/DAX startet gut in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche nach oben gegangen. "Aktuell sieht es danach aus, dass die Anleger noch mit angezogener Handbremse dabei sind", war aus dem Handel zu hören. Dies dürfte zum einen an der steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen liegen. Aber auch die allmählich startende Berichtssaison, die bereits einige Überraschungen geliefert hatte, dürfte Investoren zum Abwarten bewegen. Zudem könnten sich auch die internationalen Investoren sich auf Grund des Columbus Day zurückgehalten haben, in Folge bleibt auch der US-Anleihenmarkt geschlossen. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 13.138 Punkten. Der SDAX legte um 0,8 Prozent auf 12.960 Punkte zu, damit notiert er bereits in Reichweite mit seinem Allzeithoch am 17. Februar dieses Jahres bei 13.089 Punkten.

Stabilus mit besseren Zahlen fest

Im SDAX gewannen Stabilus nach ersten Zahlen zum dritten Quartal 4,5 Prozent. Für die Analysten von Hauck & Aufhäuser (H&A) fällt bei dem Automobilzulieferer die Erholung der Nachfrage inzwischen deutlicher aus. Als entscheidender Wachstumstreiber dürfte sich die stark gestiegene SUV-Nachfrage in China erwiesen haben, so die Analysten. Das Unternehmen dürfte weiterhin von strukturellen Wachstumstreibern wie Gasdruckfedern profitieren. Der Trend einer alternden Bevölkerung führe zu einer steigenden Nachfrage nach Produkten wie Rollstühlen und Patientenbetten. Stabilus dürfte weitere Marktanteile hinzugewinnen.

Im DAX gaben Bayer um 0,8 Prozent und BASF um 0,6 Prozent nach. Die beiden Konzerne drängen darauf, das umstrittene Unkrautbekämpfungsmittel Dicamba weiter in den USA verkaufen zu dürfen, nachdem ein US-Bundesgericht im Juni dessen Einsatz auf Soja- und Baumwollfeldern in den USA blockiert hat.

Für die Aktie von Carl Zeiss Meditec ging es um 4,3 Prozent auf 120,80 Euro nach oben, nachdem die Analysten von Mainfirst dem Unternehmen deutlich verbesserte Geschäftstrends seit dem dritten Quartal attestierten und das Kursziel auf 145 Euro anhoben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 48,9 (Vortag: 58,9) Millionen Aktien im Wert von rund 2,24 (Freitag: 2,77) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner, 8 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.138,41 +0,67% -0,83% DAX-Future 13.123,00 +0,77% +0,51% XDAX 13.138,55 +0,53% +0,03% MDAX 28.158,28 +0,55% -0,55% TecDAX 3.213,26 +1,24% +6,58% SDAX 12.960,21 +0,78% +3,58% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,83 14 ===

