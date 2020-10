(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.10.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fest. Unter anderem klettern SLM Solutions und Manz kräftig. An der Wall Street steigt die NASDAQ um mehr als zwei Prozent. Der DAX notiert am Abend 0,6 Prozent fester bei 13.131 Punkte, gestützt von Daimler, Infineon und Deutsche Wohnen. Auf der anderen Seite stehen MTU Aero, Henkel und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...