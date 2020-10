DJ Scholz betont europäische Wirkung deutscher Hilfspakete in Corona-Krise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland ist mit dem schnellen Schnüren von Maßnahmenpaketen in Reaktion auf die Corona-Krise nach Überzeugung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auch "beispielgebend" für die anderen Länder der Europäischen Union (EU) gewesen. "Es hat sehr viel bewirkt - nicht nur hierzulande, sondern in ganz Europa", sagte Scholz bei einer Veranstaltung des SPD-Wirtschaftsforums in Berlin. Es habe zwei Mal "massive fiskalische Antworten" aus Deutschland gegeben, und dies sei "mehrfach wirksam", weil niemand damit gerechnet habe, dass dies aus Deutschland komme. Scholz betonte, das Konjunkturprogramm weise aber über die aktuelle Krisenbekämpfung hinaus.

So gelte es, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten und 2050 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. "Das ist eine verdammt kurze Zeitspanne", sagte Scholz. Man dürfe diese Aufgabe nicht klein reden. Deutschland sei aber zu langsam beim Ausbau der Stromnetze, monierte der Vizekanzler. Mehr Geschwindigkeit mahnte er insbesondere bei der Fortentwicklung der Wasserstofftechnologie an. Deutsche Unternehmen könnten all das, was man dazu brauche. "Man muss es nur jetzt als industrielle Lösung vorantreiben", forderte er. Es gehe darum, "dass wir die Anlagen bauen" - denn stünden sie nicht in Deutschland, würden sie auch nicht in der ganzen Welt verkauft.

