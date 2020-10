(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.10.2020 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fester, MorphoSys und auch Evotec konnten zulegen. An der Wall Street geht es für Biogen um Gilead Sciences nach oben. Der DAX verbesserte sich am Montag um 0,7 Prozent auf 13.138 Punkte, gestützt von Infineon, Daimler und Vonovia. MTU Aero, Henkel und Continental korrigierten. Der MDAX legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...