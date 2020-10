Illumina greift nach GRAIL, Gilead will Immunomedics und Bristol-Myers Squibb strebt die Akquisition von MyoKardia an - das Übernahmekarussell dreht sich im Biotech-Sektor schneller denn je. Nun macht das nächste Gerücht die Runde, in diesem Fall wird der britische Pharma-Konzern als potenzieller Aufkäufer gehandelt.Wie StreetInsider berichtet, habe Surface Oncology eine Investmentbank damit beauftragt, einen Verkauf zu prüfen, nachdem das Unternehmen eine Übernahme-Annäherung von GlaxoSmithKline ...

