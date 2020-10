Trotz Corona läuft es bei dem Elektronikhändler Ceconomy überraschend gut. Das Unternehmen, das aus dem Metro-Konzern kam und unter seinem Dach die beiden Elektronikmarkt-Ketten Media-Markt und Saturn führt, konnte für das vierte Geschäftsquartal einen höheren Umsatz ausweisen als erwartet.Konkrete Zahlen blieb das Unternehmen zwar dem Markt schuldig. Diese sollen erst am 23. Oktober veröffentlicht werden. Dennoch ließ man sich schon mit der Einschätzung hören, dass auf dieser Basis das bereinigte operative Ergebnis nach EBIT besser ausfallen dürfte als bislang vom Konzern selbst erwartet.Über der Prognose?Konkret hatte Ceconomy bislang ein EBIT von 165-185 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Durchschnitt der Analystenprognosen liegt derzeit bei 176 Millionen €. Insofern sollten hier am Ende Werte von mindestens um die 190 Millionen € herausspringen.

