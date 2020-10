An der Wall Street ist es nach den jüngsten Gewinnen am Montag weiter steil bergauf gegangen. Zu Beginn einer ereignisreichen Woche waren vor allem Technologietitel wie Apple und Amazon einmal mehr bei Anlegern gefragt. Sie profitierten davon, dass die internationalen Verhandlungen über die Einführung einer Digitalsteuer wegen der Coronavirus-Pandemie und politischer Meinungsverschiedenheiten langsamer vorankommen als geplant.Für den S&P 500 ging es am Montag letztlich um 1,64 Prozent auf 3.534,22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...