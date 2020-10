DGAP-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Mubadala Investment Company und Novo Holdings A/S investieren 250 Mio. € in Evotec SE



Hamburg, Deutschland - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) gab heute den Beschluss einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts bekannt. Evotec wird insgesamt 11.478.315 neue Aktien an Mubadala Investment Company und an Novo Holdings A/S ausgeben. Im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung wird Mubadala Investment Company 200 Mio. € investieren und dafür 9.182.652 Evotec-Aktien zu einem Bezugspreis von 21,7802 € pro Aktie zeichnen mit einer Beteiligung von etwa 5,6 %. Evotec SE gewinnt damit einen neuen langfristig-strategisch orientierten Aktionär mit umfassender Erfahrung und Expertise im Biotech-Bereich. Evotecs langfristiger Aktionär Novo Holdings A/S investiert daneben weitere 50 Mio. € und zeichnet dafür 2.295.663 Evotec-Aktien zum gleichen Bezugspreis, um als Zeichen der strategischen Verbundenheit mit Evotec seine Beteiligung von etwa 11,0 % zu halten und der Gesellschaft finanziellen Spielraum zu gewähren. Die Platzierung erfolgt mit einem 2,5-prozentigen Abschlag auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs (22,3387 €) der fünf Börsentage vor dem Schlusskurs der Evotec-Aktie am 12. Oktober 2020. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird sich mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf 163.375.808 €, eingeteilt in 163.375.808 Inhaber-Stammaktien, erhöhen. Mit den Erlösen der Kapitalerhöhung wird Evotec ihre einzigartige Strategie weiter verfolgen, das weltweit führende Plattformunternehmen für die multimodale Entwicklung innovativer first-in-class und best-in-class Therapieabsätze zu werden, was sich in einer sehr umfangreichen co-owned Pipeline niederschlägt. Der Ausblick 2020 bleibt unverändert. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



