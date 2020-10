Die XRP Ledger Foundation wurde jüngst ins Leben gerufen - sie will sich zukünftig der Entwicklung von XRP widmen. Was bedeutet das für Ripple?? Pressemitteilung gibt Gründung der XRP Ledger Foundation bekannt? 6,5 Millionen Dollar von Unterstützern eingesammelt? Vision: Ein "gesundes XRP-Ledger-Ökosystems fördern"In einer Pressemitteilung wurde die Gründung der gemeinnützigen Einrichtung XRP Ledger Foundation Ende September verkündet. Dabei steht eine Anfangsspende in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...