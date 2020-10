QUEBEC CITY, Oct. 13, 2020, ein führendes Unternehmen im Bereich ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufe 1-5, freut sich, einen Kooperationsprojektvertrag mit Flex (NASDAQ: FLEX) für die Entwicklung eines LiDAR-Evaluierungskits samt dazugehöriger Dienstleistungen für Planung, Entwicklung und Fertigung von LiDAR-Sensoren für die Automobilindustrie bekanntgeben zu können. Flex ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Lieferkette und Technologie. Die Partnerschaft zwischen LeddarTech und Flex vereint die Sensortechnologie von LeddarTech mit dem Know-how und den Designdienstleistungen von Flex Automotive Solutions, um Kunden optimierte LiDAR-Sensoren für die Automobilindustrie bereitzustellen.

LeddarTech begrüßt Flex in seinem Leddar EcosystemTeam aus Technologie- und Branchenführern. Die Zusammenarbeit vereint die Flexibilität und Skalierbarkeit der Sensortechnologieplattform von LeddarTech und LeddarTech Ecosystem mit dem auf Kunden- und Anwendungsanforderungen zugeschnittenen LiDAR-Sensortechnologiedesign- und Fertigungs-Know-how von Flex. Die Plattform von LeddarTech umfasst auch Software für Sensor-Fusion und Wahrnehmung. Diese stärkt diese Kooperation noch weiter und ermöglicht es Kunden, zusammen mit Kameras, Radargeräten und LiDAR-Sensoren von Flex, optimale Leistungen und Kosten des ADAS- und AD-Systems zu erzielen.

Insgesamt bietet diese Kooperation einen praktikablen Weg zum serienmäßigen Einsatz von Fahrerassistenzsystemen (advanced driver assistance systems, ADAS) und autonomem Fahren (autonomous driving, AD).

"Durch die Zusammenarbeit mit Flex kann LeddarTech optimale LiDAR-Lösungen für die Automobilindustrie anbieten", so Michael Poulin, Vice-President, Strategic Partnerships and Corporate Development bei LeddarTech. Poulin führt weiter aus: "Diese Zusammenarbeit verkürzt die Markteinführungszeit unserer Kunden, senkt die Entwicklungskosten sowie -risiken und bietet gleichzeitig die Vorteile eines offenen Plattformmodells mit hoher Flexibilität und Möglichkeiten zur Anpassung, Spezialisierung und Wertschöpfung. Durch die Kombination der Planungs-, Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten von Flex, die als Teil des Leddar Ecosystem synergetisch zusammenarbeiten, bieten wir gemeinsam alle wichtigen Bestandteile für die Bereitstellung von LiDAR- und LiDAR-fähigen ADAS- und AD-Anwendungen im großen Maßstab", so Poulin.

"Flex freut sich darauf, mit LeddarTech und seinen Partnern zusammenzuarbeiten", so Mike Thoeny, President der Automotive Business Group bei Flex. "Flex ist bereit, sein Know-how und seine Technologie dazu beizutragen, der Branche eine wichtige Sensortechnologie zur Verfügung zu stellen, die das Potenzial hat, Leben zu retten, und Fahrzeugbesitzern sowie Nutzern von Mobilitätsdiensten mehr Komfort bieten kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit LeddarTech bei der Massenproduktion der auf ihrer offenen Sensortechnologieplattform basierenden LiDAR-Sensoren für die Automobilindustrie."

Über Flex

Flex (Reg.-Nr. 199002645H) ist der bevorzugte Partner in der Fertigung, der einem vielfältigen Kundenstamm hilft, Produkte zu entwerfen und herzustellen, die die Welt verbessern. Dank der gemeinsamen Kraft einer globalen Belegschaft in 30 Ländern sowie von verantwortungsvollen, nachhaltigen Betriebsabläufen bietet Flex verschiedenen Branchen und Endmärkten Lösungen für Technologieinnovationen, Lieferketten und Fertigung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter flex.com .

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden mit der Sensor-Fusion- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. LeddarTech liefert eine kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung für Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie, die es diesen ermöglicht, Solid-State-LiDAR-Lösungen für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine zu entwickeln. LeddarTech verfügt über 14 Generationen von Solid-State-LiDAR-Lösungen auf Basis der LeddarEngine-Plattform, die rund um die Uhr in rauen Umgebungen betrieben wird. Diese Plattform wird aktiv in autonomen Shuttles, Lastwagen, Bussen, Lieferfahrzeugen, Smart Cities/Factories und Robotaxi-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens der Stufe 1-5 erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com und auf LinkedIn , Twitter, Facebookund YouTube.

