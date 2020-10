In dieser Woche nimmt die US-Berichtssaison zum dritten Quartal Fahrt auf. Am Dienstag sind neben den Banken Citigroup (WKN: A1H92V / ISIN: US1729674242) und JPMorgan Chase (WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005) auch Delta Air Lines (WKN: A0MQV8 / ISIN: US2473617023) und Johnson & Johnson (WKN: 853260 / ISIN: US4781601046) mit der Bekanntgabe ihrer jüngsten Geschäftszahlen an dran.

