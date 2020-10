Amazon Prime Day 2020: Warum sich die Terminverschiebung als Glücksgriff erweisen dürfte

Schnäppchenjäger dürften sich diese beiden Tage fett in ihrem Terminkalender vermerkt haben, nämlich den 13. und 14. Oktober 2020, also den Dienstag und den Mittwoch der laufenden Woche. Denn an diesen beiden Tagen findet der sogenannte "Amazon Prime Day 2020" statt, der zu den Shopping-Highlights des Jahres gehört.

Prime Days

Der Amazon Prime Day, der jedes Jahr mit Millionen von Angeboten zu vergünstigten Preisen lockt, müsste natürlich eigentlich inzwischen Prime Days heißen, da Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) das Shopping-Spektakel im vergangenen Jahr 2019 zum ersten Mal auf zwei Tage erweitert hat. Zwischen dem 15. und dem 16. Juli 2019 wurden dabei laut dem weltweit führenden Online-Versandhändler über 175 Millionen Produkte verkauft.

Corona-bedingte Verschiebung

Da das Shopping-Event in den Jahren zuvor immer im Juli stattgefunden hatte, lag die Vermutung nahe, dass der Amazon Prime Day 2020 auf den gleichen Monat fallen wird. Wegen der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie kam im laufenden Jahr aber alles anders. Amazon erklärte Anfang September, dass der Prime Day auf den 13. und 14. Oktober verschoben wird, um die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden und Verkaufspartner zu gewährleisten.

Die Gründe für die Terminverschiebung

Doch das dürfte nicht der einzige Grund für die Verschiebung gewesen sein, wie Nils Zündorf, Experte für Amazon-Marketing bei der Agentur factor-a, erklärt: "Amazon war gezwungen, den Prime Day zu verschieben", so Zündorf.

