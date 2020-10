EURJPY hat in der letzten Woche aus der Korrektur im Aufwärtstrend einen ordentlichen Kurssprung aufs Parkett gelegt. Das Potential für weitere Anstiege ist definitiv vorhanden. Allerdings bestimmen zum Wochenstart Gewinnmitnahmen das Geschehen. Wie tief es kurzfristig gehen kann, lesen Sie in den folgenden Zeilen. In der Videobesprechung geht Tickmill Analyst Mike Seidl auch noch auf die Chancen der Bullen im AUDJPY sowie den Test der Unterstützung ...

