13.10.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) überstand die die drohende Schließung von mehreren KaufhofKarstadt-Häusern im Eigenbestand und konnte zumindest bis auf einen die Verträge - durch Zugeständnisse - retten. Zuletzt wurde das Commercial Portfolio (Eigenbestand) mit Investitionen in Höhe von 72 Mio. EUR und das "Institutional Business" "Immobilien für Dritte in Verwaltung) um 160 Mio. EUR Immobilienwert erweitert. So hat man im Institutional Bereich bereits "... die Hälfte des diesjährigen Ankaufsziels von 500 bis 800 Mio. Euro für das Institutional Business erreicht. Weitere Akquisitionen ...

