Der durch eine Corona-Infektion kurzzeitig ausgefallene US-Präsident Trump scheint mit allen Mitteln zeigen zu wollen, dass das Virus harmlos ist. Doch die Fakten sprechen dagegen. So dürfte das Thema "Covid 19" auch in den kommenden Wochen und Monaten prägend für den Verlauf an den Aktienmärkten sein. Doch es gibt noch weitere Einflussfaktoren, die man beachten sollte! Unsicherheit oder große Unsicherheit? Bereits im Vorfeld der US-Wahl herrscht Unsicherheit über den Wahlausgang. So liegt Herausforderer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...