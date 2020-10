Nach den jüngsten Kursgewinnen scheinen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt erst einmal ein wenig zurückzuhalten. Der DAX wird am Dienstagmorgen auf 13.145 Punkte und damit nur wenige Punkte über seinem letzten Schlusskurs. Potenzielle Impulsgeber gibt es bsiher nur wenige. Am Abend rückt dann Apple in den Fokus. An der Wall Street ist es nach den jüngsten Gewinnen am Montag weiter steil bergauf gegangen. Zu Beginn einer ereignisreichen Woche waren vor allem Technologietitel wie Apple und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...