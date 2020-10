Billige ETFs sind schön - billige ETFs im Crash sind besser. Jedenfalls gilt das für all jene Investoren, die gerne in volatilen Marktphasen kaufen. Wann sollte man auch sonst kaufen wollen? "Im Einkauf liegt der Gewinn" - das weiß doch jedes Kind! Somit ist die Arbeitsaufteilung klar geregelt: In Phasen, wo die Kurse an ihren Höchstmarken kratzen, werden potenzielle Kaufkandidaten ausgespäht. Nach dem Crash wird die fertige Liste aus der Schublade geholt und abgearbeitet. Im Moment scheint ein ...

