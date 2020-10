Die Alphabet-Tochter Waymo arbeitet seit rund fünf Jahren an selbstfahrenden Fahrzeugen. Lange Zeit hörte man relativ wenig von dem Unternehmen. Doch nun gibt es endlich positive News aus dem Hause von Waymo.Seit 2017 begann Waymo mit den ersten Testfahren in der Region Phoenix in den USA. Die Fahrten geschahen nur teilautonom, da immer ein menschlicher Fahrzeugführer die Fahrten überwachte.Seit letzte Woche Donnerstag startete Waymo den Dienst Waymo One ganz ohne Fahrer. Nutzer der entsprechenden ...

