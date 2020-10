Nach einer stürmischen Sitzung in New York wartet der Terminmarkt heute früh ab. Wir sehen leichte Gewinnmitnahmen, aber keine Trendwende. Der DAX-Future bewegt sich kurz vor Eröffnung der Vorbörse in Europa bei 13.144 Punkten und damit leicht im Minus im Vergleich zum späten Handelsschluss. Alle US-Futures liegen leicht im Minus oder sind unverändert. Die Börse wartet mit Spannung auf die ersten Quartalsberichte am frühen Nachmittag.Der deutsche Aktienmarkt startete am Montag mit viel Optimismus in die neue Woche. Alle deutschen Benchmarks konnten sich verbessern, blieben aber deutlich hinter dem bullishen Sentiment an der Wall Street zurück. Der DAX stieg bis zum Schluss um 0,67 % auf 13.138,41 Punkte. Besonders bullish waren die Anleger für die Aktien von Infineon Technologies (+2,09 %) und Daimler (+1,72 %).

