DJ Deutsche HVPI-Inflation im September negativ

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate in Deutschland ist im September tiefer in den negativen Bereich gefallen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der HVPI mit einer Jahresrate von 0,4 (Vormonat: minus 0,1) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. September.

Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI ebenfalls um 0,4 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex fiel gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Im Jahresvergleich lag der Index um ebenfalls 0,2 Prozent tiefer. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten.

Ein Grund für die niedrige Inflationsrate ist weiterhin die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer, die als eine Maßnahme des Konjunkturpakets zum 1. Juli 2020 umgesetzt wurde und sich seitdem im Vorjahresvergleich dämpfend auf die Verbraucherpreise auswirkt. Auch der Preisrückgang bei Energieprodukten, der sich verstärkte, drückte die Inflation.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2020 02:11 ET (06:11 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.