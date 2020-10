DJ Evotec holt sich 250 Mio EUR in Emiraten und bei Aktionär Novo

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec besorgt sich mit der Ausgabe von knapp 11,5 Millionen neuen Aktien 250 Millionen Euro frisches Geld für sein Ziel, weltweit führendes Plattformunternehmen für die multimodale Entwicklung innovativer Therapieansätze zu werden.

Zeichner ist vor allem die teilstaatliche Mubadala Investment Co aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie übernimmt für 200 Millionen Euro knapp 9,2 Millionen Aktien aus der bezugsrechtsfreien Emission. Mubadala wird anschließend etwa 5,6 Prozent an dem Hamburger Biotechnologieunternehmen halten, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt.

Weitere 2,3 Millionen Aktien für 50 Millionen Euro gehen an den größten Einzelaktionär, die dänische Novo Holdings. Die Holding hinter dem dänischen Diabetes-Spezialisten Novo Nordisk kommt damit auf eine Beteiligung von etwa 11,0 Prozent der ausgegebenen Evotec-Aktien, wie es in der Mitteilung heißt.

Platziert wurden die Evotec-Aktien zu je 21,7802 Euro. Das entspricht einem 2,5-prozentigen Abschlag auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der fünf vorangegangenen Börsentage. Durch die Emission steigt das Evotec-Kapital um knapp 7,6 Prozent. Den Ausblick für 2020 bestätigte Evotec.

October 13, 2020 02:14 ET (06:14 GMT)

