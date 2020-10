DJ Morphosys will Wandelanleihen in Höhe von ca. 325 Mio EUR platzieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotechkonzern Morphosys will Wandelanleihen in Höhe von insgesamt etwa 325 Millionen Euro bei institutionellen Anlegern platzieren. Die nicht-nachrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 16. Oktober 2025 werden mit einem Zinskupon zwischen 0,625 und 1,125 Prozent pro Jahr angeboten, wie die Morphosys AG mitteilte. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ist ausgeschlossen. Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihen werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages festgelegt. Der Erlös aus der Emission soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Schuldverschreibungen können in bis zu ca. 2,65 Millionen neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaber-Stammaktien von Morphosys gewandelt werden. Die Wandlungsprämie werde zwischen 35,0 und 40,0 Prozent über dem Referenzkurs der Aktie festgesetzt, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien im Xetra-Handel zwischen dem Start der Platzierung und der Preisfestsetzung entspricht.

Die Abwicklung des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 16. Oktober 2020 erfolgen. Die Wandelanleihen sollen kurz danach in den Handel im Open Market Segment (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

