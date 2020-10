Snowflake (WKN:A2QB38) hat seit seinem Börsengang am 16. September für reichlich Wirbel gesorgt. Der Markt bewertet das Unternehmen derzeit mit rund 63 Milliarden US-Dollar, eine hohe Marktkapitalisierung für ein neu an die Börse gebrachtes und unprofitables Unternehmen. Doch viele der größten Unternehmen und Aktien unserer Zeit wurden früher auch als "überbewertet" bezeichnet. Sehen wir uns an, welche Vor- und Nachteile die aktuelle Bewertung von Snowflake hat, und beginnen wir mit einer Einführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...